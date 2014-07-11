《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月11日

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透香港7月11日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:22时,1港元 =0.80053人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 6.70 5.04 1.66 南玻 6.77 5.47 1.55 深康佳 4.54 2.93 1.94 ST中华 5.78 2.64 2.73 深深宝 6.75 6.88 1.23 深赤湾 13.20 11.74 1.40 招商地产 10.91 11.97 1.14 特力 9.65 5.90 2.04 飞亚达 8.22 6.09 1.69 一致药业 42.25 34.70 1.52 深深房 3.85 2.86 1.68 ST盛润 6.74 5.91 1.42 深纺织 8.19 5.91 1.73 方大集团 7.69 3.78 2.54 深赛格 5.07 2.90 2.18 宝石 7.40 4.66 1.98 小天鹅 10.29 9.90 1.30 粤高速 3.23 2.49 1.62 晨鸣纸业 4.04 3.60 1.40 ST珠江 6.09 3.25 2.34 大冷股份 9.99 6.99 1.79 粤电力 4.58 4.57 1.25 佛山照明 9.27 6.23 1.86 江铃汽车 30.80 32.09 1.20 沙隆达 12.30 8.82 1.74 苏常柴 8.03 4.65 2.16 威孚高科 25.73 26.34 1.22 古井贡酒 19.00 15.98 1.49 ST东海 5.47 4.95 1.38 长安汽车 13.70 16.58 1.03 京东方 2.20 2.01 1.37 鲁泰 8.67 10.58 1.02 本钢板材 4.50 2.55 2.20 张裕 23.64 17.65 1.67 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。