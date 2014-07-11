版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 16:36 BJT

新兴汇市：韩元领跌亚币，菲律宾央行降经常帐盈余预估打压披索

韩元兑美元当周国内盘收低1%，因此前韩国央行小幅下调了增长和通胀预期。

印度卢比 跟跌，下滑0.5%，因市场怀疑莫迪新政府能否实现远大的财政赤字目标。菲律宾披索走低0.3%。

马币和人民币 也都微跌。

印尼卢比逆势上涨2.5%，若维持涨幅，有望创2月中旬以来最大周线涨幅。印尼汇市和股市均受到佐科有望大选胜出的前景支撑。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.31 101.34 +0.03 +3.92 105.28

坡元 1.2407 1.2415 +0.06 +1.81 1.2632

台币 29.990 29.945 -0.15 -0.13 29.950

韩元 1018.70 1013.40 -0.52 +3.60 1055.40

泰铢 32.12 32.95 +2.58 +2.30 32.86

菲律宾披索 43.54 43.38 -0.37 +1.98 44.40

印尼卢比 11575.00 11570.00 -0.04 +5.05 12160.00

印度卢比 60.05 60.19 +0.23 +2.91 61.80

马币 3.1810 3.1785 -0.08 +2.97 3.2755

人民币 6.2027 6.2028 +0.00 -2.40 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/朱晓军；审校 田建华/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐