新兴汇市：韩元领跌亚币，菲律宾央行降经常帐盈余预估打压披索

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
韩元兑美元当周国内盘收低1%，因此前韩国央行小幅下调了增长和通胀预期。
印度卢比 跟跌，下滑0.5%，因市场怀疑莫迪新政府能否实现远大的财政赤字目标。菲律宾披索走低0.3%。
马币和人民币 也都微跌。
印尼卢比逆势上涨2.5%，若维持涨幅，有望创2月中旬以来最大周线涨幅。印尼汇市和股市均受到佐科有望大选胜出的前景支撑。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.31 101.34 +0.03 +3.92 105.28
坡元 1.2407 1.2415 +0.06 +1.81 1.2632
台币 29.990 29.945 -0.15 -0.13 29.950
韩元 1018.70 1013.40 -0.52 +3.60 1055.40
泰铢 32.12 32.95 +2.58 +2.30 32.86
菲律宾披索 43.54 43.38 -0.37 +1.98 44.40
印尼卢比 11575.00 11570.00 -0.04 +5.05 12160.00
印度卢比 60.05 60.19 +0.23 +2.91 61.80
马币 3.1810 3.1785 -0.08 +2.97 3.2755
人民币 6.2027 6.2028 +0.00 -2.40 6.0539
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/朱晓军；审校 田建华/龚芳)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。