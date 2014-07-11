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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 17:40 BJT

欧洲个股：高盛下调葡萄牙必利胜银行评级，并从泛欧买入名单中剔除

路透7月11日 - 高盛将葡萄牙必利胜银行 评级从“买入”下调至“中性”，目标股价从1.35欧元调降至0.65欧元；并将该股从泛欧买入名单中剔除。(完)
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