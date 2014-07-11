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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 16:44 BJT

欧洲个股：大众汽车6月销售仅增3.9%，受美洲交货量下滑拖累

路透柏林7月11日 - 德国大众汽车(福斯汽车) 周五表示，6月包括多个品牌的集团销售上升3.9%，创今年第二低月度增幅，因美洲交货量下滑拖累了欧洲和亚洲的增长。

据该公司称，6月轿车、运动型多功能车和小型货车交货量增至859,400辆，而1-6月销售增长5.9%至497万辆。

“部分全球市场的经济环境仍较紧张，”大众销售主管Christian Klingler表示。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
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