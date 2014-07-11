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市场报道 | 2014年 7月 11日 星期五 16:47 BJT

《汇市简讯》若加拿大就业数据表现强劲，美元/加元可能下探1.06

0833 GMT

* 若加拿大6月就业数据表现强劲，美元/加元可能威胁1.06的选择权障碍

* 预估显示就业岗位料增加2万个，失业率料为7.0%，数据将在1230GMT公布

* 1.0620为上周触及的六个月低点

* 数据公布前的阻力在1.0654(亚洲高点)和1.0676(周四高点)

* 今日在1.0625有大规模选择权到期

* 加拿大央行将在7月16日举行会议 (完)

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