《汇市简讯》若加拿大就业数据表现强劲，美元/加元可能下探1.06

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
0833 GMT
* 若加拿大6月就业数据表现强劲，美元/加元可能威胁1.06的选择权障碍
* 预估显示就业岗位料增加2万个，失业率料为7.0%，数据将在1230GMT公布
* 1.0620为上周触及的六个月低点
* 数据公布前的阻力在1.0654(亚洲高点)和1.0676(周四高点)
* 今日在1.0625有大规模选择权到期
* 加拿大央行将在7月16日举行会议 (完)
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路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
路透伦敦4月25日 - 花旗(Citi)/YouGov进行的月度调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期依然持稳，尽管备受关注的物价上升指标之前大幅上升。