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市场报道 | 2014年 7月 11日 星期五 16:49 BJT

全球贵金属：7月10日SPDR黄金持仓下滑，iShares白银持仓持平

路透7月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三下滑0.03%；全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 25,722,320.4 7月10日 25,729,922.6 7月9日 -7,602.2 -0.03%

iShares 322,745,849.4 7月10日 322,745,849.4 7月9日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 龚芳)
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