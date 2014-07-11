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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 17:24 BJT

欧洲金融：葡萄牙总理和央行就必利胜银行事件安抚投资者情绪

“必利胜银行的存款人可以保持冷静，没理由会危及存放在该行的资金，”该声明称。

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)向记者表示，“必利胜银行和Espirito Santo家族的业务是分开的...葡萄牙和外国投资人了解之间的差异，并且冷静对待该行和我们的金融和银行体系至关重要。”(完) (编译 艾茂林/王冠中; 审校 田建华/张明均)
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