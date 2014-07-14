重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月14日

(重发以更新汇丰控股股号) 路透香港7月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7498港元 ） 美股道琼工业指数 周五收高28.74点或0.17%，报16,943.81点。道指勉力录得小涨，但标普500指数本周百分比 跌幅为4月来最大，因投资者看到企业业绩期开局表现后，对股市的热情不高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 172.530 -0.96 21467 13.371 -0.07 中国铝业 9.280 1.09 10863 2.877 0.23 中国移动 49.710 0.81 155360 77.049 0.59 中国人寿 40.060 0.13 34982 20.697 -0.49 中石油 127.660 1.08 20106 9.893 -0.17 中石化 93.270 0.58 27897 7.228 0.39 汇丰控股 50.600 0.00 1192233 78.428 -0.22 中电信 50.610 0.30 7985 3.922 0.57 中国联通 15.810 -0.32 67544 12.252 -0.22 兖州煤业 7.570 1.47 20841 5.867 -0.57 华能国际 47.000 3.30 26350 9.106 1.63 南方航空 15.350 -0.13 9012 2.379 -2.09 东方航空 15.930 1.08 4237 2.469 -1.24 中芯国际 4.720 -0.63 1688 0.732 -1.14（完）