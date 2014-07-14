重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(重发以更新汇丰控股股号) 路透香港7月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7498港元 ） 美股道琼工业指数 周五收高28.74点或0.17%，报16,943.81点。道指勉力录得小涨，但标普500指数本周百分比 跌幅为4月来最大，因投资者看到企业业绩期开局表现后，对股市的热情不高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 172.530 -0.96 21467 13.371 -0.07 中国铝业 9.280 1.09 10863 2.877 0.23 中国移动 49.710 0.81 155360 77.049 0.59 中国人寿 40.060 0.13 34982 20.697 -0.49 中石油 127.660 1.08 20106 9.893 -0.17 中石化 93.270 0.58 27897 7.228 0.39 汇丰控股 50.600 0.00 1192233 78.428 -0.22 中电信 50.610 0.30 7985 3.922 0.57 中国联通 15.810 -0.32 67544 12.252 -0.22 兖州煤业 7.570 1.47 20841 5.867 -0.57 华能国际 47.000 3.30 26350 9.106 1.63 南方航空 15.350 -0.13 9012 2.379 -2.09 东方航空 15.930 1.08 4237 2.469 -1.24 中芯国际 4.720 -0.63 1688 0.732 -1.14（完）
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。