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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 08:12 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月14日

(重发以更新汇丰控股股号)
    路透香港7月14日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7498港元      ）
 
 美股道琼工业指数      周五收高28.74点或0.17%，报16,943.81点。道指勉力录得小涨，但标普500指数本周百分比
 跌幅为4月来最大，因投资者看到企业业绩期开局表现后，对股市的热情不高。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       172.530   -0.96      21467            13.371      -0.07
 中国铝业                       9.280    1.09      10863             2.877       0.23
 中国移动                      49.710    0.81     155360            77.049       0.59
 中国人寿                      40.060    0.13      34982            20.697      -0.49
 中石油                       127.660    1.08      20106             9.893      -0.17
 中石化                        93.270    0.58      27897             7.228       0.39
 汇丰控股                      50.600    0.00    1192233            78.428      -0.22
 中电信                        50.610    0.30       7985             3.922       0.57
 中国联通                      15.810   -0.32      67544            12.252      -0.22
 兖州煤业                       7.570    1.47      20841             5.867      -0.57
 华能国际                      47.000    3.30      26350             9.106       1.63
 南方航空                      15.350   -0.13       9012             2.379      -2.09
 东方航空                      15.930    1.08       4237             2.469      -1.24
 中芯国际                       4.720   -0.63       1688             0.732      -1.14（完）
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