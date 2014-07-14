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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 08:50 BJT

《香港报摘》--信报7月14日

* 要闻版头条：

--二手楼市升温，抢购潮扩至中价楼。 * 其他：

--上月济州岛新政府突然叫停已获上届政府批准的项目，锐意在当地开赌的蓝鼎 亦受牵连。在当地经营赌场的香山昌盛投资总裁郑智中接受访问时指出，拟在韩国开赌的外资面对当地的非政府组织（NGO）不少阻力，「它们（NGO）不想将当地变成澳门」。 　　--近年主打儿童产品的衍生行董事总经理彭少衍表示，把衍生品牌上市是未来几年的目标，日后集资所得将主要用于开拓内地市场，并希望未来3年内地收入可与香港看齐。

--亚洲资源 公布配售6.08亿港元两年期可换股票据，估计集资净额为5.99亿港元，其中4.5亿港元将用于潜在未来投资，包括房地产项目。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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