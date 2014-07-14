《香港报摘》--经济日报7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条：
--细价楼挟三因素，升势停不了。预期在盘源收窄、租金回报理想及供楼负担水平健康的三大因素支持下，细价楼升势仍会持续，至年底才会放缓。 * 其他： --资金继续流入香港，据统计，环球上市的中资股ETF更大规模录得资金净流入，近5天吸资55亿港元，为中资股注入动力。
--内地第二季经济在「微刺激」政策发力下趋稳，但国家发改委智囊机构国家信息中心经济预测部主任祝宝良接受专访时指出，仅靠刺激维持，短期难言见底。他同时指出，内地下半年经济表现主要取决于房地产，预计此波调整期4-5年，下半年若处理不当，明后年或会迎来房地产危机。
--楼市踏入7月「翻身」势头强劲，两大楼价指数同创历史新高，沙田第一城、嘉湖山庄等上车盘频录破顶价，印证小阳春局面非昙花一现。 中原集团创办人施永青改变对楼市看法称畅旺市况最少可维持至第三季尾，楼价由下跌5-10%修正为向横发展。（完）
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。