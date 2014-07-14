《香港报摘》--经济日报7月14日

* 要闻版头条：

--细价楼挟三因素，升势停不了。预期在盘源收窄、租金回报理想及供楼负担水平健康的三大因素支持下，细价楼升势仍会持续，至年底才会放缓。 * 其他： --资金继续流入香港，据统计，环球上市的中资股ETF更大规模录得资金净流入，近5天吸资55亿港元，为中资股注入动力。

--内地第二季经济在「微刺激」政策发力下趋稳，但国家发改委智囊机构国家信息中心经济预测部主任祝宝良接受专访时指出，仅靠刺激维持，短期难言见底。他同时指出，内地下半年经济表现主要取决于房地产，预计此波调整期4-5年，下半年若处理不当，明后年或会迎来房地产危机。

--楼市踏入7月「翻身」势头强劲，两大楼价指数同创历史新高，沙田第一城、嘉湖山庄等上车盘频录破顶价，印证小阳春局面非昙花一现。 中原集团创办人施永青改变对楼市看法称畅旺市况最少可维持至第三季尾，楼价由下跌5-10%修正为向横发展。（完）