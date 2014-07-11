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市场报道 | 2014年 7月 11日 星期五 17:03 BJT

英国数据：5月建筑业产出较前月下滑1.1%，第二季动能降温

路透伦敦7月11日 - 英国5月建筑业产出下滑，因民间新建案减少，暗示着第二季整体建筑产业已失去动能。

数据更加佐证了英国过去一年迅猛的经济增长或许已经减速。

英国国家统计局公布，5月建筑产出较前月下滑1.1%，4月为成长1.2%，年增率放缓至3.5%的六个月低点。

以三个月变动值来看，5月建筑产出跌幅下滑0.8%，是2012年10月份三个月变动值下滑0.8%以来的最大跌幅。(完)
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