英国数据：5月建筑业产出较前月下滑1.1%，第二季动能降温

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透伦敦7月11日 - 英国5月建筑业产出下滑，因民间新建案减少，暗示着第二季整体建筑产业已失去动能。
数据更加佐证了英国过去一年迅猛的经济增长或许已经减速。
英国国家统计局公布，5月建筑产出较前月下滑1.1%，4月为成长1.2%，年增率放缓至3.5%的六个月低点。
以三个月变动值来看，5月建筑产出跌幅下滑0.8%，是2012年10月份三个月变动值下滑0.8%以来的最大跌幅。(完)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
路透伦敦4月25日 - 花旗(Citi)/YouGov进行的月度调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期依然持稳，尽管备受关注的物价上升指标之前大幅上升。