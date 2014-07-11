中国票据市场：转贴利率本周略上探，同业账户监管令观望情绪不减

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透上海7月11日 - 中国票据市场本周转贴利率略上探。交易员指出，虽然月初资金面稍显紧势，带动转帖利率有上探之势，但是整体感觉场内机构交投意愿并不足，因央行同业结算账户监管新规推出，令不少机构观望意味较浓，交投积极性不高。
“价格上了点，也是资金面有点影响吧，”华北一银行交易员称，不过现在感觉大家都不太做票据了，资金期限价差很小，票据收益也不高。
她并认为，央行同业账户监管发文之后，也令不少机构忙于业务自查，票据业务相对做的也比较少；现在初步估计，股份制银行分行的同业业务可能受其影响较为明显。
另一银行交易员认为，短期先保持观望态度，信贷规模压力也不大，届时等9月机构上交同业自查报告之后再做定夺，这段时间先把自身业务整顿做好，再看看监管动向。
中国银行间市场周五主要回购加权利率 涨跌互现，多小幅波动。交易员表示，场内资金除隔夜品种拆借仍相对不易外，各期限资金供给则较为平衡，资金面稍紧态势逐步有所改善，机构多关注月中缴税及央行未来流动性调控动向。
为规范同业结算账户，近日，中国央行下发了规范银行业同业银行结算账户的通知（简称178号文），明确银行同业业务必须经总行授权且将同业结算账户分结算类和投融资两大类。业内人士认为，此举直指商业银行分支行过快扩张同业业务等乱象，即从源头上规范同业银行结算账户的开设和管理。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.7962/4.7045 5.0551/4.9505 5.3840/5.2670
上周五 4.9197/4.8379 5.1600/5.0504 5.5190/5.3770
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变动 -12.35bp/-13.34bp -10.49bp/-9.99bp -13.50bp/-11.00bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7712%，上周五报在4.8639%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。