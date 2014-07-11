中国票据市场：转贴利率本周略上探，同业账户监管令观望情绪不减

路透上海7月11日 - 中国票据市场本周转贴利率略上探。交易员指出，虽然月初资金面稍显紧势，带动转帖利率有上探之势，但是整体感觉场内机构交投意愿并不足，因央行同业结算账户监管新规推出，令不少机构观望意味较浓，交投积极性不高。

“价格上了点，也是资金面有点影响吧，”华北一银行交易员称，不过现在感觉大家都不太做票据了，资金期限价差很小，票据收益也不高。

她并认为，央行同业账户监管发文之后，也令不少机构忙于业务自查，票据业务相对做的也比较少；现在初步估计，股份制银行分行的同业业务可能受其影响较为明显。

另一银行交易员认为，短期先保持观望态度，信贷规模压力也不大，届时等9月机构上交同业自查报告之后再做定夺，这段时间先把自身业务整顿做好，再看看监管动向。

中国银行间市场周五主要回购加权利率 涨跌互现，多小幅波动。交易员表示，场内资金除隔夜品种拆借仍相对不易外，各期限资金供给则较为平衡，资金面稍紧态势逐步有所改善，机构多关注月中缴税及央行未来流动性调控动向。

为规范同业结算账户，近日，中国央行下发了规范银行业同业银行结算账户的通知（简称178号文），明确银行同业业务必须经总行授权且将同业结算账户分结算类和投融资两大类。业内人士认为，此举直指商业银行分支行过快扩张同业业务等乱象，即从源头上规范同业银行结算账户的开设和管理。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7962/4.7045 5.0551/4.9505 5.3840/5.2670

上周五 4.9197/4.8379 5.1600/5.0504 5.5190/5.3770

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变动 -12.35bp/-13.34bp -10.49bp/-9.99bp -13.50bp/-11.00bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7712%，上周五报在4.8639%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。