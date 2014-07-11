全球金属：铝价格看涨，因美国车企需求料增--日本铝业协会会长

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透东京7月11日 - 日本铝业协会新任会长石山乔(Takashi Ishiyama)表示，如果更多美国车企开始生产铝制汽车，那么铝价可能攀升三分之一左右，最高达到每吨2,500美元。
福特汽车 今年计划发布一款新的铝含量较高卡车，据推测其他车企也可能开始增加用铝。铝材比钢材更轻，也有助于车辆降低油耗。
“若车企效仿福特增加用铝，铝供应将会短缺，价格最高可能升到每吨2,500美元左右，”石山乔周四表示。
他称，铝材生产商等协会成员可能会逐步将价格上涨传递给客户，而且它们对于有机会用现有库存制成产品并高价出售也表示欢迎。
伦敦金属交易所(LME)期铝 本周稍早触及13个月高点，周五报每吨1,900美元附近。
石山乔表示，福特生产新款F-150卡车，可能需要相当于一整座炼厂的供应，这为市场带来了大量新需求。
他还称，UACJ 等部分日本大型铝产品制造商计划通过在美国增加生产设备，来争取当地成长中市场的更大份额。
不过，兼任日本轻金属控股株式会社社长的石山乔还表示，日本车企一直努力通过技术改进来改善汽车能耗，而非转为铝制汽车。
“不过，我们的长期目标是在2035年前，通过扩大铝在汽车等新领域的用途，将日本铝需求从目前的每年40万吨提高到65万吨，”他表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。