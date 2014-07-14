更正-全球金属：铝价格看涨，因美国车企需求料增--日本铝业协会会长

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(更正：因英文有误，内文最后一段 ..."40万吨提高到65万吨"有误，应更正为“400万吨提高到650万吨”)
路透东京7月11日 - 日本铝业协会新任会长石山乔(Takashi Ishiyama)表示，如果更多美国车企开始生产铝制汽车，那么铝价可能攀升三分之一左右，最高达到每吨2,500美元。
福特汽车 今年计划发布一款新的铝含量较高卡车，据推测其他车企也可能开始增加用铝。铝材比钢材更轻，也有助于车辆降低油耗。
“若车企效仿福特增加用铝，铝供应将会短缺，价格最高可能升到每吨2,500美元左右，”石山乔周四表示。
他称，铝材生产商等协会成员可能会逐步将价格上涨传递给客户，而且它们对于有机会用现有库存制成产品并高价出售也表示欢迎。
伦敦金属交易所(LME)期铝 本周稍早触及13个月高点，周五报每吨1,900美元附近。
石山乔表示，福特生产新款F-150卡车，可能需要相当于一整座炼厂的供应，这为市场带来了大量新需求。
他还称，UACJ 等部分日本大型铝产品制造商计划通过在美国增加生产设备，来争取当地成长中市场的更大份额。
不过，兼任日本轻金属控股株式会社社长的石山乔还表示，日本车企一直努力通过技术改进来改善汽车能耗，而非转为铝制汽车。
“不过，我们的长期目标是在2035年前，通过扩大铝在汽车等新领域的用途，将日本铝需求从目前的每年400万吨提高到650万吨，”他表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。