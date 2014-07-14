更正-全球金属：铝价格看涨，因美国车企需求料增--日本铝业协会会长

(更正：因英文有误，内文最后一段 ..."40万吨提高到65万吨"有误，应更正为“400万吨提高到650万吨”)

路透东京7月11日 - 日本铝业协会新任会长石山乔(Takashi Ishiyama)表示，如果更多美国车企开始生产铝制汽车，那么铝价可能攀升三分之一左右，最高达到每吨2,500美元。

福特汽车 今年计划发布一款新的铝含量较高卡车，据推测其他车企也可能开始增加用铝。铝材比钢材更轻，也有助于车辆降低油耗。

“若车企效仿福特增加用铝，铝供应将会短缺，价格最高可能升到每吨2,500美元左右，”石山乔周四表示。

他称，铝材生产商等协会成员可能会逐步将价格上涨传递给客户，而且它们对于有机会用现有库存制成产品并高价出售也表示欢迎。

伦敦金属交易所(LME)期铝 本周稍早触及13个月高点，周五报每吨1,900美元附近。

石山乔表示，福特生产新款F-150卡车，可能需要相当于一整座炼厂的供应，这为市场带来了大量新需求。

他还称，UACJ 等部分日本大型铝产品制造商计划通过在美国增加生产设备，来争取当地成长中市场的更大份额。

不过，兼任日本轻金属控股株式会社社长的石山乔还表示，日本车企一直努力通过技术改进来改善汽车能耗，而非转为铝制汽车。