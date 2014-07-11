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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 17:53 BJT

欧元债市：意大利15年期及三年期公债标售收益率皆创纪录低位

路透米兰7月11日 - 意大利周五标售15年期及三年期公债的得标收益率创纪录低位，因资金持续充沛，显然压过有关葡萄牙必利胜银行(BES) 母公司财务问题的影响。

意大利财政部今日发行总额75亿欧元，为目标区间高端，发行券种为三年期、七年期及15年期。

15年期公债平均得标收益率为3.44%，低于5月银团发行的3.575%，并创欧元问世以来最低。

投标倍数为1.42倍，发行额20亿欧元。

三年期公债发行30亿欧元，平均收益率0.84%，低于6月中发债的0.89%，亦创欧元问世以来最低。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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