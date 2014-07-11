《专题新闻快速浏览》葡萄牙必利胜银行背后家族企业财务拉警报，扰动全球市场****

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
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对于葡萄牙最大上市银行必利胜银行背后的家族控股企业财务状况的担忧，这两日扰动全球金融市场。此前连串报导指出，葡萄牙必利胜银行创办家族的控股公司提议进行债务重整，引发对葡国银行业的担忧。
必利胜银行股票周四被停牌，当天早盘暴跌达19%，因该行对Espirito Santo家族所控制集团企业的曝险引发担忧。
葡萄牙的这些事件令整个欧洲的投资者感到不安，股市大跌。该国在2011年欧债危机最严重时开始接受国际救援，最近才刚脱离纾困。
受此影响，欧洲股市周四触及两个月低位，美国股市也收低。而欧洲二线国家公债也悉数遭殃。这是今年欧元区二线公债市场首次出现重大的忧虑蔓延。另外金价在避险情绪支撑下触及三个半月高位1,345.00美元。
------------------------------------主要新闻--------------------------------
> 《焦点》葡萄牙必利胜银行股东财务状况堪忧，波及全球市场
> 葡萄牙金融：必利胜银行坚称不会因贷款亏损面临资金短缺风险
> 欧洲金融：葡萄牙总理和央行就必利胜银行事件安抚投资者情绪
> 欧洲金融：葡萄牙ESPIRITO SANTO家族传债务重整，冲击当地金融市场
> 标题新闻：英国金融市场行为监管局(FCA)称，暂时禁止放空葡萄牙必利胜银行股票
------------------------------------市场反应--------------------------------
> 欧洲股市：触及两个月低位，葡萄牙银行业忧虑拖累该国股市劲跌4.2%
> 美国股市：收低，因担忧葡萄牙最大上市银行的财务状况
> 加拿大股市：下跌，因对葡萄牙最大银行财务状况的忧虑引发全球股市普跌
> 日本股市：日经指数跌至一周半低点，葡萄牙银行问题引发避险
> 澳洲股市：小幅收高但周线下滑，葡萄牙银行负面消息致交投谨慎
>《全球市场》亚股扳回盘初跌幅，柔韧应对欧元区银行业问题
>《全球汇市》欧元走稳，上一日因对必利胜银行的疑虑而下滑
> 澳新汇市：澳元和新西兰元下滑，葡萄牙银行业令市场不安
> 台湾汇市：台币带量收创逾两周低位，葡萄牙银行利空消息引发避险需求
> 拉美汇市：巴西雷亚尔和墨西哥披索兑美元下滑，受葡萄牙银行业忧虑拖累
> 欧元债市：葡萄牙公债收益率下跌，必利胜银行表态巩固投资人信心
> 全球金市：金价有望实现六周连涨，葡萄牙银行负面消息引发避险买盘
>《美债周五展望》公债价格大多上涨，受葡萄牙银行业忧虑带动
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* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿