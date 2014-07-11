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市场报道 | 2014年 7月 11日 星期五 17:37 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，因英国建筑业产出下滑

英镑兑美元 跌至1.7127美元，数据公布前报1.7146，本月稍早曾触及近六年高点1.7180。

欧元兑英镑 升0.1%至0.7950英镑，暂时摆脱葡萄牙银行业疑虑的影响。

“对于英国升息的预期没什么进展，因此英镑略为回落，在接近近期区间底部交投，”Saxo Bank的汇市策略主管John Hardy称。

英国央行周四将指标利率维持在0.5%的纪录低点，且未发布政策声明，市场未能一窥央行内部是否浮现应该使升息的看法。

英镑交易商称，他们观望下周的消费者物价指数和劳动市场数据，两者均可能提振英镑。

“市场预期通胀回升，且就业景况进一步改善，”摩根士丹利分析师在报告中称。(完)

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