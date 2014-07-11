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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 17:38 BJT

英国金融：央行称大型银行杠杆率规定可能会高于国际要求

路透伦敦7月11日 - 英国央行周五表示，英国大型银行及放款机构所必须安排的资本准备，或许会高于正在制定中的全球规定。

英国央行针对杠杆率的规定展开征求公众意见，央行表示，除了一项提议中的杠杆率最低3%要求，许多金融机构可能还必须遵守一项规定，提高资本准备。

“情况可能会是对部分企业实施一项补充性杠杆率规定，(例如进行过业务区隔的银行，以及/或是具备系统重要性的机构)这些企业若是倒闭将对金融体系造成最大冲击，”英国央行在征求意见书中指出。

这个补充性规定实际上将适用于多数英国银行。

英国议员希望杠杆率规定定在4%或更高，高于全球性规定提案的3%，议员表示，必须要实施较严格的标准，以确保不会像之前在金融危机那样动用公共资金纾困银行。

英国当局之前已经要求英国银行业者在2014年1月1日之前达到杠杆率3%目标，部分银行被迫增资。

英国央行总裁卡尼曾表示，杠杆率3%可能还不够高。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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