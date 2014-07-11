英国金融：央行称大型银行杠杆率规定可能会高于国际要求

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透伦敦7月11日 - 英国央行周五表示，英国大型银行及放款机构所必须安排的资本准备，或许会高于正在制定中的全球规定。
英国央行针对杠杆率的规定展开征求公众意见，央行表示，除了一项提议中的杠杆率最低3%要求，许多金融机构可能还必须遵守一项规定，提高资本准备。
“情况可能会是对部分企业实施一项补充性杠杆率规定，(例如进行过业务区隔的银行，以及/或是具备系统重要性的机构)这些企业若是倒闭将对金融体系造成最大冲击，”英国央行在征求意见书中指出。
这个补充性规定实际上将适用于多数英国银行。
英国议员希望杠杆率规定定在4%或更高，高于全球性规定提案的3%，议员表示，必须要实施较严格的标准，以确保不会像之前在金融危机那样动用公共资金纾困银行。
英国当局之前已经要求英国银行业者在2014年1月1日之前达到杠杆率3%目标，部分银行被迫增资。
英国央行总裁卡尼曾表示，杠杆率3%可能还不够高。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。