电信产业：中国三大电信商拟共组铁塔设施公司，有利减少重复建设

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透香港7月11日 - 中国联通 周五宣布，拟与中国其余两家电信公司--中移动 和中国电信 共同发起设立一家铁塔设施公司，注册资本为100亿元人民币。此举将有利减少行业的重复建设。
联通的声明称，拟成立的合营企业为＂中国通信设施服务股份有限公司＂，中移动、联通和中国电信将分别持股40%、30.1%和29.9%。
声明称，合营公司的成立将有利减少国内电信行业内铁塔以及相关基础设施的重复建设，提高行业投资效率及电信基础设施共建共享水平，从机制上进一步促进节约资源和环境保护。
声明还表示，目前发起人正考虑将一定数量的电信资产注入中国通信设施服务股份有限公司的初步阶段，而任何注资将须遵守适用的法律及监管要求。（完）
浏览上市公司的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿