中国金融：银监会要求银行订时间表设立理财事业部，单独核算风险隔离

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 银监会要求银行对理财业务集中经营管理
* 每只银行理财产品要单独核算
* 理财业务与信贷等其他业务相分离
路透北京7月11日 - 中国银监会周五称，要求银行业金融机构完善理财业务的内部组织管理体系，设立理财业务经营部门，负责集中统一经营管理全行理财业务。并明确银行进行事业部制改革的时间进度。
刊登在银监会网站上的新闻稿表示，明确要求按照法人属地监管原则推动银行理财业务事业部制改革；要求银行应严格区分客户类型，进行理财产品销售的分类管理，体现风险匹配原则；明确将银行理财业务运营情况的年度监管评估结果纳入对银行的年度监管评价，作为机构监管评级的重要依据。
“按照‘单独核算、风险隔离、行为规范、归口管理’四项基本要求规范开展理财业务，防范理财业务的风险积累。”新闻稿称。
银监会进一步解释，所谓单独核算是指理财业务经营部要作为独立的利润主体，建立单独的会计核算、统计分析和风险调整后的绩效考评体系。理财业务经营部同时要对每只银行理财产品分别单独建立明细账，单独核算，并应覆盖表内外的所有理财产品。
风险隔离是指理财业务与信贷等其他业务相分离，建立符合理财业务特点的独立条线风险控制体系；同时实行自营业务与代客业务相分离；银行理财产品与银行代销的第三方机构理财产品相分离；银行理财产品之间相分离；理财业务操作与银行其他业务操作相分离。
理财业务与信贷业务相分离是指理财产品的资金来源和资金运用相对应，独立于银行信贷业务；本行信贷资金不得为本行理财产品提供融资和担保；理财业务应回归资产管理业务的本质。
自营业务与代客业务相分离是指自营业务与代客业务分别开立独立账户；分别建立相应的风险管理流程和内控制度；代客理财资金不得用于本行自营业务，不得通过理财产品期限设置、会计记账调整等方式调节监管指标。
银行理财产品与银行代销的第三方机构理财产品相分离是指银行销售上述两类产品时应有相互独立的准入、考核、推介和销售制度等；代销第三方机构产品时必须采用产品发行机构制作的宣传推介材料和销售合同，不得出现代销机构的标识。
银监会并要求，银行理财产品之间相分离是指本行理财产品之间不得相互交易，不得相互调节收益。
新闻稿显示，截至2014年5月末，全国400多家银行业金融机构共存续理财产品50,918款，理财资金账面余额13.97万亿元人民币。2013年银行理财产品的加权平均收益率为4.13%，给国内居民创造的财产性收入超过4,500亿元。
“同时，银行理财产品在完善社会融资结构、支持实体经济发展、满足客户投资需求、加快银行经营转型等方面也发挥了重要作用。”银监会称。
银监会并表示，商业银行理财业务快速发展的同时，也出现诸如误导销售、信息披露不充分、理财资金与银行自营资金没有完全分离等问题。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。