重温稿-台湾货币市场：短率稳于上日水准，两年存单标高反应升息预期

* 短率变化不大，下周资金暂时仍以偏松看待

* 短票下周起关注发票量是否增大

* 两年存单标高，但国库券反向标低

记者 林妙容

路透台北7月11日 - 台湾银行间短率周五维持在上日交投水准。市场人士指出，市场资金宽裕不变，拆款市场仅有零星的拆借需求，量能不大，预料宽松的资金情势有机会延续至下周。不过市场仍小心企业发放股利的变数，有资金缺口的金融机构已提前因应分散资金落点。

银行资金调度人士表示，市场资金虽然宽松，但央行冲销力道不弱，除三种天期存单外，隔夜冲销的量能亦十分稳定，助益银行在旬初仍能采取负数操作，资金去化暂时不用太过担心。

〞下周如果没有突发状况，基本上还是平顺、平稳。〞一位民营银行交易员说。

市场人士指出，虽然一周拆款利率高位今日上扬至0.45%，但因是信评较差的小型银行拆入，因此难具指标意义。

今日午间央行标售的两年期存单及273天国库券结果，略出乎市场意料。市场人士指出，两年存单得标利率走高，且加权平均利率弹幅是去年8月央行重启两年存单标售以来最大，该券高标走高至0.775%，与均标差距2.8基点，均显示市场对一年期以上存单反应升息循环预期较为强烈，利率易升难降。

不过约九个月期的273天期国库券却反向标低。市场人士表示，由于一般预期美国最早将在明年中升息，台湾亦有机会与美国亦步亦趋，九个月期的国库券尚未落入升息时点里，先行反应市场的资金去化及投资需求，在外商银行竞标下意外下跌。

交易员指出，国库券标低也表示下周的拆款及短票利率应不致受到近期市场对利率扬升的影响，仍将维持在低位水准。

两年期定存单加权平均得标利率为0.747%，高于市场预期，较上月标售的同天期存单0.699%走高4.8基点。 273天期国库券决标贴现率为0.423%，则低于市场预期。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日在0.380-0.430%。

**短票发行量略高**

短票市场方面，今日逢周五例行发票量增高，但因市场资金供应仍然充沛，票券商资金调度没有太大难度，利率部分也维持在上日水位，变化不大。票券商下周起将关注金控发行短票的力道，及其他企业股利发放对资金流动的影响。

票券商指出，与银行承作的利率今日仍十分稳定，银行买票意愿大致不弱。不过市场的资金供应者--特定大型行库近来买票力道有所减弱，且高开利率拒绝票源，似将配置转往其他较高收益商品，市场还在观察后续变化。

〞金控的发票量看起来不是太大，下周我们预期利率不会变化。〞一票券商交易主管说。

与银行承作的30天自保短票利率今日成交仍以0.59%-0.60%为主，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月10日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.596%。

台湾央行周五公布，共发行3,654.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,666.5亿相较，存单发行余额减少12亿。

下周央行存单到期总额为1兆435.05亿台币，落点分别为周一4,030.5亿、周二1,042亿、周三2,339.75亿、周四2,220.3亿及周五802.5亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负162亿台币，至周日累积超额准备为负1,594亿台币、加计前期1%的超额准备为负614亿台币。

**RP利率大致平稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致平稳。交易员表示，资金情势平稳充裕，估计下周也将近似于本周趋向平静的态势。

他们指出，下周五虽有预定448亿台币的公债/公司债将交割，不过下周日(20日)也有高逾700亿台币的公债将还本付息，两相抵销之下，预料不会对市场短期的资金情势有太大影响。

“资金算宽松，到下旬之前利率大概不会有什么变动。”一位大型证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日大致相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同上日。