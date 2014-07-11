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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 18:08 BJT

英国金融：多家银行将合计赔20亿美元，因违规销售利率互换产品-FCA

路透伦敦7月11日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周五公布数据显示，英国银行业正向小企业支付12亿英镑(20亿美元)的赔偿金，因它们违规将复杂的利率对冲产品售给后者。

FCA称，截止6月底，评估了约3万起案件，并向1.6万名客户发送裁决；迄今，8,000名客户接受了赔偿金价码。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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