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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 18:16 BJT

香港个股：招商局置地料上半年盈利大减，因高毛利率项目占比降

路透香港7月11日 - 中国房地产商--招商局置地有限公司 周五发出盈利预警，料今年上半年的盈利与去年同比大幅减少，因高毛利率项目占比减少。

公告称，截至6月底止上半年高毛利率项目结转收入占总收入比例明显下降，令相应确认毛利大减。此外，公司去年12月发行本金总额5亿美元的五年期年票息率4.021%的信用增强债券，令期内融资成本增加，且汇兑收益下降拖低盈利水平。

招商局置地表示，今年上半年的合同销售总额约为26.78亿元人民币，合同销售总面积约为14.44万平方米，平均售价约每平方米18,544元。

此外，该公司宣布通过其非全资附属公司以1.04亿元收购一幅位于江苏省句容市的地块，总占地面积约为5.52万平方米，许可容积率介乎1至2.2。地块指定用途为综合用地。

招商局置地今天收市持平于1.05港元，过去一个月累计下滑14%。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/张喜良)
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