香港个股：招商局置地料上半年盈利大减，因高毛利率项目占比降

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透香港7月11日 - 中国房地产商--招商局置地有限公司 周五发出盈利预警，料今年上半年的盈利与去年同比大幅减少，因高毛利率项目占比减少。
公告称，截至6月底止上半年高毛利率项目结转收入占总收入比例明显下降，令相应确认毛利大减。此外，公司去年12月发行本金总额5亿美元的五年期年票息率4.021%的信用增强债券，令期内融资成本增加，且汇兑收益下降拖低盈利水平。
招商局置地表示，今年上半年的合同销售总额约为26.78亿元人民币，合同销售总面积约为14.44万平方米，平均售价约每平方米18,544元。
此外，该公司宣布通过其非全资附属公司以1.04亿元收购一幅位于江苏省句容市的地块，总占地面积约为5.52万平方米，许可容积率介乎1至2.2。地块指定用途为综合用地。
招商局置地今天收市持平于1.05港元，过去一个月累计下滑14%。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/张喜良)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。