香港金融：金管局向市场注入19.38亿港元，因港元走强

路透香港7月14日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周一再向市场注资，金额为19.38亿港元，因港元持续走强。

金管局本月初开始向市场注入港元，为2012年12月来首见。累计迄今，金管局7月1日以来共向市场注入390.53亿港元。在这一次注资后，银行体系总结余周三（16日）增加至2,029.22亿港元。

本地时间17:39，港元兑美元 报7.75，停留在强方兑换保证水平。

金管局先前指出，港元需求有所增加,部份反映企业的商业活动所需,包括因近期以港元合并收购活动和派息。而银行人士亦指出，人民币今年以来汇价偏软，亦吸引部份持有人民币的投资者转往港元资产。