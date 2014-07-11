标题新闻：美银美林2014年铂金价格预估由1,551美元降至1,519美元，2015年上修至1,788美元

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC- 美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/4 11:00 INCY.OQ Q1 2017 Incyte Corp 2017/5/4 12:00 APA.N Q1 2017 Apache Corp 2017/5/4 BMO CHD.N Q1 2017 Church & Dwight Co Inc 2017/5/4 BMO IT.N Q1 2017 Gartner Inc 2017/5/4 BMO PWR.N Q1 2017 Quanta Services
路透新加坡5月4日 - 美国原油可能跌破每桶47.47美元的支撑，下看下道支撑46.65美元，与其波浪模式和费波纳奇预估分析相互一致。