欧洲已公布经济指标--2014/7/11

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.8 r +0.7 f +3.0 f 德国 第一季 +0.8 f +0.4 f +2.5 f 法国 第一季 +0.0 f +0.2 f -- 意大利 第一季 -0.1 r +0.1 r -0.5 r 消费者物价指数(CPI) 英国 5月 -0.1 p +0.4 f +1.5 p 德国 6月 +0.3 f -0.1 f +1.0 f 法国(HICP) 6月 +0.0 +0.0 f +0.6 意大利(HICP) 6月 +0.1 p -0.1 f +0.2 p 生产者物价指数(PPI) 英国 5月 -0.1 u-p +0.1 u-f +0.5 u-p 德国 5月 -0.2 -0.1 -0.8 法国 4月 -0.1 -0.4 -0.9 意大利 5月 -0.1 p -0.2 r -1.4 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 2-4月 6.6 6.8 德国 6月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第一季 10.1 p 10.1 r 意大利 5月 12.6 @ 12.5 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
路透伦敦4月25日 - 花旗(Citi)/YouGov进行的月度调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期依然持稳，尽管备受关注的物价上升指标之前大幅上升。