中国证券：私募基金募集销售不得通过微信等向不特定对象推介--证监会

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透北京7月11日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，私募基金募集销售不得通过公众传播媒体形式，或者通过讲座、报告会、分析会和张贴布告、散发传单、发送手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介，亦不得向投资人承诺投资本金不受损失或者承诺收益。
证监会每周新闻例会上发布的《私募投资基金监督管理暂行办法（征求意见稿）》规定，合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元人民币且符合相关标准的单位和个人，包括净资产不低于1,000万元的单位，以及个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。
按规定，证券公司、基金管理公司、期货公司及其子公司从事私募基金业务适用该办法，并将私募证券基金、私募股权基金和创业投资基金，以及市场上以艺术品、红酒等为投资对象的其他种类私募基金均纳入调整范围。除契约型私募基金之外，以公司、合伙企业形式运作的私募基金同样适用办法。
意见稿要求投资者确保委托资金来源合法，不得汇集他人资金投资私募基金，对投资者适当性管理提出要求，但考虑到社保基金、企业年金、慈善基金以及依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划等机构投资者，均具有较强的风险识别能力和风险承担能力，私募基金管理人及其从业人员对其所管理的私募基金充分了解，因而也均被视为合格投资者。
此外，征求意见稿还对“创业投资基金”概念作了界定；突出强调扶持发展创业投资基金，鼓励和引导创业投资基金投资创业早期小微企业；明确基金业协会对创业投资基金实行差异化行业自律和会员服务；证监会亦会对创业投资基金采取差异化监督管理。
中国证监会同时还宣布，公募基金产品的审查将由核准制改为注册制，证监会并支持市场主体围绕客户需求自主设计发行公募基金，支持管理人与投资者利益绑定的费率结构，不限制产品发行数量，不人为调控审查节奏，不干预产品发行时间。对成熟产品实行20个工作日完成审查的简易程序。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。