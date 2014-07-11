中国证券：证监会对不构成借壳上市的重大购买资产等行为取消审批

路透北京7月11日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五称，将对不构成借壳上市的上市公司重大购买、出售、置换资产行为取消审批，并对借壳上市执行与IPO(首次公开发行)审核等同的要求，遏止规避IPO规定的“绕道上市”。

他在每周例行新闻发布会上表示，证监会还将取消要约收购事前审批及两项要约收购豁免情形的审批，取消向非关联第三方发行股份购买资产的门槛要求和相应的盈利预测补偿强制性规定。

“大幅取消对上市公司重大购买、出售、置换资产行为审批。”邓舸说。

他谈到，证监会允许上市公司发行股份拓宽定价区间，增大选择面，并允许适当折扣。定价区间从董事会决议公告日前20个交易日均价拓宽为：可以在公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价中任选其一，并允许打九折。

证监会还允许引入可以根据股票市价重大变化调整发行价的机制，但要求在首次董事会决议的第一时间披露。在获得证监会核准前，上市公司股票价格相比发行价发生重大变化的，董事会可根据已设定的调整方案对发行价进行一次调整；该方案提交股东大会审议通过后，董事会即可按该方案调整发行价，无须重新申请。

证监会此次进一步明确资产定价可以将资产评估结果作为定价依据，也可以不以资产评估结果作为定价依据。不以资产评估结果作为定价依据的，应当详细分析说明相关资产的估值方法、参数及其他影响估值结果的指标、特别因素等。

上市公司董事会应当对估值机构（包括评估机构和其他估值机构）的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性发表明确意见。独立董事应当对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表独立意见。针对定价显失公允导致上市公司、投资者利益受到损害的行为，增设监管措施和处罚条款。

邓舸还表示，证监会将进一步丰富并购重组支付工具，为上市公司发行优先股、定向发行可转换债券、定向权证作为并购重组支付方式预留制度空间。在履约保证金制度基础上，增加银行出具保函、财务顾问担保并承担连带保证责任两种保证形式的选择，收购人可根据自身需求选择保证形式。