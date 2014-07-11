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亚洲 | 2014年 7月 11日 星期五 18:58 BJT

国际油市：亚洲燃料油粘度价差缩窄近20%，380-cst燃料油涨幅较大

路透新加坡7月11日 - 周五亚洲燃料油粘度价差大幅缩窄近20%，因380-cst燃料油涨幅超过180-cst燃料油涨幅。

路透数据显示，180-cst燃料油较380-cst燃料油的升水--粘度价差报每吨6.50美元，周四为8美元。

上次粘度价差大幅缩窄还是在6月16日，当时收窄超过20%至7美元。

本周对于380-cst燃料油的需求升温，同时由于担忧中东供应损失以及北非产量受抑制，原油价格走软。

燃料油价格通常与原油市场涨跌正相关。

“虽然8月的套利船货低于7月，但新加坡岸上库存仍相对较高。”北亚一交易员称。

交易商称，韩国East-West Power (EWP)买入5万吨高硫燃料油，7月27-31日交付，价格为较新加坡180-cst燃料油现货每吨升水25美元。

这比上次买入6月26-30日交付的类似品级燃料油的价格高出不少，当时为较新加坡180-cst燃料油现货每吨贴水0.60美元。

交易商称，这可能是因为运费上涨，且粘度价差收窄所致。(完)

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(编译 田建华; 审校 高琦)
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