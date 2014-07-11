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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 20:36 BJT

表格：加拿大6月就业岗位意外减少9,400个，失业率升至7.1%

路透7月11日 - 加拿大统计局周五公布，6月就业岗位意外减少9,400个，同时6月失业率也从前月的7.0%升至7.1%。

与上年同期相比，加拿大就业岗位为增加7.23万个。

2014年6月 2014年5月

就业人口变动 -9,400 +25,800

全职就业 +33,500 -29,100

兼职就业 -43,000 +54,900

失业率 7.1% 7.0%

就业参与率 66.1% 66.1%

路透调查的分析师原本预估6月加拿大增加2万个就业岗位，失业率维持在7.0%。(完)

(编译 高琦 审校 田建华)
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