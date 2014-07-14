重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为路透中文新闻为您整理的(7月7日-7月11日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期汇率 当周收盘近持平于上周，期间在6.2元上下100个点子范围内窄幅波动。贸易顺差弱于预期，市场在当前价位缺乏方向，供求较为均衡；央行的数量型干预也较为少见，仅在中美高层对话期间大幅调高中间价以显示升值姿态，但市场分化的预期并未受到影响。境内美元掉期曲线继续呈陡峭化也说明美元流动性的充裕，佐证企业结汇需求仍然低迷。
公开市场操作: --中国央行当周正回购操作与上周如出一辙，仅300亿元人民币的规模，令公开市场连续第九周实现净投放。业内人士认为，目前不排除到期量过小时点央行再次暂停操作的可能，但何时正式停止尚待观察。
宏观政策方面，结构性调整和微刺激思路仍主导市场预期。监管层有针对性的引导融资成本下行，减少降息出台的可能；而定向降准、逆回购等多种操作工具的效应，也令全面降准可有可无。
债市: --中国银行间现券市场收益率当周窄幅震荡；虽陆续出炉的数据显示中国6月CPI、外贸不及预期，但影响均有限。交易人士指出，当前机构心态偏谨慎，关注季度经济增长数据等，以期对后市走向提供指引。 票据: --中国票据市场当周转贴利率略上探。交易员指出，虽然月初资金面稍显紧势，带动转帖利率有上探之势，但是整体感觉场内机构交投意愿并不足，因央行同业结算账户监管新规推出，令不少机构观望意味较浓，交投积极性不高。
股市: --中国股市沪综指 当周小幅上攻后再度上演缓涨急跌走势，全周累计下跌0.6%。沪综指在2,060点之上遭遇重重卖压，而下档2,000点附近支撑有效，大盘形成升跌两难局面。分析师指出，近期宏观经济触底企稳，政策方面的基调也较为稳定，短期半年报业绩情况和政策趋向将影响后市走向。
期市: --上海期铜当周震荡下滑0.9%，结束此前连三周上涨。虽然全球供应趋紧，尤其是LME和上期所库存相对稀少，且经济乐观，但主要金属消费产业有季节性下滑迹象，当周期铜未能实现连续第四周上升。沪铜主力9月合约 周五收报50,910元，较上周跌470元。
--上海期金当周先弱后强，走升1.1%，为连续第六周走强。周初对美国加息疑虑一度加压金价，但随后美元走弱，且美联储会议记录与预期一致推动金价上涨，再加上对葡萄牙最大银行财务状况的忧虑以及印度保持黄金关税不变，提振避免买盘，支撑全球金价。上海期金主力1412合约 周五收报268.40元，较上周涨3.05元。(完) (整理 李宏薇/康熙泽/李然/吴芳/李文科/张晓翀; 审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。