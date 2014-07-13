重温稿-中国金融：银监会要求银行订时间表设立理财事业部，单独核算风险隔离

台湾股市：收小跌惟守住9,700点大关，随指数破季线吸引买盘进场

路透台北4月17日 - 台湾股市周一收小跌并创逾一个月新低；分析师表示，早盘台股一 度因地缘政治风险升高出现失望性卖压，跌破季线9,686.68点；惟随指数跌破季线即吸引买 盘进场，尾盘跌幅收敛并守在9,700点之上。 台湾加权股价指数 收跌0.17%,至9,716.40点，日低在9,670.11点；今日成交初 值 为779.75亿台币，上交易日修正后为871.87亿。 〞大盘跌破季线，多方企图守住季线的位子，短线就看多方指标股鸿海的表现。〞日盛 投顾分析师钟国忠说。 他们表示，受东北亚地缘政治紧张情势升高冲击，台股跟随亚股一度挫低，惟自二次大 战以来即未发生大规模的战争，因而吸引买盘趁此利空大胆进场。 凯基投顾一不愿具名分析师称，随指数走低即吸引多头进场，拉抬塑化股和电信类股等 权值股；前者因油价反弹且具高殖利率等利多题材，后者亦因高股息吸引资金防御性资金进 驻，使指数跌幅收敛；〞短底就这里附近，指数在季线附近有支撑，往下空间有限了，我们 不太需要自已吓自己。〞