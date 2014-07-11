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货币新闻 | 2014年 7月 11日 星期五 21:05 BJT

美国热股：富国银行第二季获利增长，股价盘前小跌

路透7月11日 - 美国最大的抵押贷款银行--富国银行 公布季度获利增长3%，并表示看见许多显示美国经济改善的迹象。

第二季该银行归属普通股的净利增长54.2亿美元，合每股盈余(EPS)1.01美元，上年同期分别为52.7亿美元和0.98美元。

这是2009年第一季以来富国银行首次季度EPS没有超过此前一季，结束连续17个季度的获利连涨。

营收下滑至211亿美元，小幅超过汤森路透I/B/E/S调查给出的预期。上年同期营收为214亿美元。

富国银行股价盘前下跌1%至51.25美元。(完)
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