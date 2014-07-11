版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 12日 星期六 02:10 BJT

美国数据：6月预算盈余下降至710亿美元，预期为盈余800亿美元

路透华盛顿7月11日 - 美国财政部周五公布，6月预算盈余为710亿美元，较上年同期下降39%。

路透调查显示，分析师预期6月盈余800亿美元。2013年6月为盈余1,170亿美元。

美国2014财年迄今预算赤字为3,660亿美元，为2008财年同期以来最低，2013财年同期为赤字5,100亿美元。

6月预算受到日历的差异影响。如果经调整和时间相关的交易，美国6月为盈余250亿美元。

6月收入为3,240亿美元，较上年同期上升13%，令本财政年度迄今收入总计2.26万亿美元。

6月预算支出为2,530亿美元，较上年同期上升49%，令本财政年度迄今支出总计2.62万亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐