版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 12日 星期六 00:30 BJT

美国经济：芝加哥联储总裁埃文斯称通胀超过2%并非一场"灾难"-彭博电视

路透7月11日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周四称，如果经济发展需要，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将允许通胀超过2%的目标，升至2.4%左右的水平。

埃文斯在接受彭博电视访问时表示，通胀略超目标并非一场"灾难"。

他指出，“如果通胀良好受控，且经济的其他指标良好，而政策也经调整，将通胀控制在2.4%区间之下，那么，即便通胀升至2.4%也是可以接受的。“

他还预计未来几年通胀率为1.5-1.75%，并称美国就业市场近期”大幅改善“。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐