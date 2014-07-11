USDA月报：7月11日美国农作物主要信息

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透7月11日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:
大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 6月预估 7月预估 大豆 种植(百万英亩) 77.2 76.5 81.5 84.8 收割(百万英亩) 76.2 75.9 80.5 84.1 单产(蒲式耳/英亩) 39.8 43.3 45.2 45.2 产量 3,034 3,289 3,635 3,800 压榨 1,689 1,725 1,715 1,755 出口 1,320 1,620 1,625 1,675 年末库存 141 140 325 415 豆油(百万磅) 产量 19,820 20,215 19,810 20,270 出口 2,164 1,700 1,700 2,100 年末库存 1,705 1,635 1,795 1,765 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 39,875 41,010 40,735 41,685 出口 11,114 11,650 11,200 11,750 年末库存 275 300 300 300
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 6月预估 7月预估 种植(百万英亩) 55.7 56.2 55.8 56.5 收割(百万英亩) 48.9 45.2 45.9 46.2 单产(蒲式耳/英亩) 46.3 47.2 42.3 43.1 产量 2,266 2,130 1,942 1,992 出口 1,007 1,182 925 900 年末库存 718 590 574 660 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
2012/13 2013/14 2014/15
实际值 预估 6月预估 7月预估 种植(百万英亩) 97.2 95.4 91.7 91.6 收割(百万英亩) 87.4 87.7 84.3 83.8 单产(蒲式耳/英亩) 123.4 158.8 165.3 165.3 产量 10,780 13,925 13,935 13,860 出口 731 1,900 1,700 1,700 年末库存 821 1,246 1,726 1,801(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
路透伦敦4月25日 - 花旗(Citi)/YouGov进行的月度调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期依然持稳，尽管备受关注的物价上升指标之前大幅上升。