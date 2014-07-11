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货币新闻 | 2014年 7月 12日 星期六 00:47 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和巴拿马型船运费下挫

路透7月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五走低，因较大型船运费下跌。

乾散货运价指数跌22点，或2.63%，报814点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大跌58点，或3.81%，至1,465点。日均获利急跌4.75%，报11,149美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 急跌23点，或3.28%，至679点。日均获利跌3.22%，至5,432美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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