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货币新闻 | 2014年 7月 12日 星期六 03:13 BJT

美国财政：白宫将2014财年美国财赤预估下调660亿美元，至5,830亿美元

路透华盛顿7月11日 - 美国白宫周五将2014财年美国预算赤字预估下调660亿美元，至5,830亿美元，因经济状况改善。

白宫预计2014财年美国赤字相当于GDP的3.4%，低于3月预估的相当于GDP的3.7%。预计2015财年赤字/GDP比率将降至3%之下。

白宫预算执行主管Brian Deese在一份声明中称，赤字以二战以来最快的速度持续减少，且将继续回落。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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