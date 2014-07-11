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货币新闻 | 2014年 7月 12日 星期六 03:38 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货挫跌至2月来最低，连跌第四周

路透纽约/伦敦7月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跌至五个月低位附近，将跌势延续至第四周，受利空的技术信号拖累。原糖期货下跌，之前巴西数据显示甘蔗收割速度加快。

可可期货上涨，因黄油价格仍然强劲，且交易员消化了周四弱于预期的欧洲需求数据。

洲际交易所(ICE)9月阿拉比卡咖啡期货 跌1.6美分，或约1%，收报每磅1.614美元，交投放量。该合约连续第四周下跌，在周四投资者结清头寸后有后续卖盘。

该合约跌至最低1.5955美元，此为2月来最低水平。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 跌12美元，或0.6%，收报每吨1,997美元。

ICE-10月原糖期货 跌0.22美分，或1.3%，收报每磅17.07美分，因需求乏善可陈，且巴西数据显示该国甘蔗收割速度加快。

在周四收市后，巴西行业协会Unica表示，在6月下半月，巴西中南部主要甘蔗种植带的压榨量为4,410万吨，高于之前两周的4,150万吨。

尽管数据大致符合预期，但压榨量上升令买家观望。

LIFFE-8月白糖合约 跌5.20美元，或1.1%，收报每吨448.30美元。

指标ICE次月可可期货 收涨9美元，或0.3%，报3,090美元。LIFFE-9月可可期货 收高10英镑，或0.5%，报每吨1,925英镑。(完)

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