纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货挫跌至2月来最低，连跌第四周

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透纽约/伦敦7月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跌至五个月低位附近，将跌势延续至第四周，受利空的技术信号拖累。原糖期货下跌，之前巴西数据显示甘蔗收割速度加快。
可可期货上涨，因黄油价格仍然强劲，且交易员消化了周四弱于预期的欧洲需求数据。
洲际交易所(ICE)9月阿拉比卡咖啡期货 跌1.6美分，或约1%，收报每磅1.614美元，交投放量。该合约连续第四周下跌，在周四投资者结清头寸后有后续卖盘。
该合约跌至最低1.5955美元，此为2月来最低水平。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 跌12美元，或0.6%，收报每吨1,997美元。
ICE-10月原糖期货 跌0.22美分，或1.3%，收报每磅17.07美分，因需求乏善可陈，且巴西数据显示该国甘蔗收割速度加快。
在周四收市后，巴西行业协会Unica表示，在6月下半月，巴西中南部主要甘蔗种植带的压榨量为4,410万吨，高于之前两周的4,150万吨。
尽管数据大致符合预期，但压榨量上升令买家观望。
LIFFE-8月白糖合约 跌5.20美元，或1.1%，收报每吨448.30美元。
指标ICE次月可可期货 收涨9美元，或0.3%，报3,090美元。LIFFE-9月可可期货 收高10英镑，或0.5%，报每吨1,925英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
路透伦敦4月25日 - 花旗(Citi)/YouGov进行的月度调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期依然持稳，尽管备受关注的物价上升指标之前大幅上升。