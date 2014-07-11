美国经济：洛克哈特称可能在明年下半年升息，就业市场仍存在闲置劳动力

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
路透怀俄明州杰克逊7月11日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周五称，美国就业市场仍存在闲置劳动力，且通胀不可能加速攀升，打消了近期强劲的就业数据和其他指标可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期提前升息的想法。
洛克哈特在为一次经济会议准备的讲稿中称，美国经济距离美联储设定的就业和通胀目标还有距离，在明年下半年前可能不会升息。
洛克哈特表示，他认为就业市场正在复苏，但仍然疲弱，称尽管大量美国人希望有全职工作，但仍只能找到临时工作，且正处于壮年的美国人的就业参与率偏低。
“当实现联储双目标的前景显示目标就在眼前，我们就距离决定升息不远了，”洛克哈特称，“总而言之，联邦公开市场委员会(FOMC)尚未开始讨论升息。”今年洛克哈特是没有投票权的FOMC会委员。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
路透伦敦4月25日 - 花旗(Citi)/YouGov进行的月度调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期依然持稳，尽管备受关注的物价上升指标之前大幅上升。