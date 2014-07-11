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货币新闻 | 2014年 7月 12日 星期六 03:36 BJT

美国经济：洛克哈特称可能在明年下半年升息，就业市场仍存在闲置劳动力

路透怀俄明州杰克逊7月11日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周五称，美国就业市场仍存在闲置劳动力，且通胀不可能加速攀升，打消了近期强劲的就业数据和其他指标可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)较预期提前升息的想法。

洛克哈特在为一次经济会议准备的讲稿中称，美国经济距离美联储设定的就业和通胀目标还有距离，在明年下半年前可能不会升息。

洛克哈特表示，他认为就业市场正在复苏，但仍然疲弱，称尽管大量美国人希望有全职工作，但仍只能找到临时工作，且正处于壮年的美国人的就业参与率偏低。

“当实现联储双目标的前景显示目标就在眼前，我们就距离决定升息不远了，”洛克哈特称，“总而言之，联邦公开市场委员会(FOMC)尚未开始讨论升息。”今年洛克哈特是没有投票权的FOMC会委员。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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