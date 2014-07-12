中国反腐：安徽省政协副主席韩先聪涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

据安徽省政协网站资料显示，韩先聪于1955年11月出生，安徽肥西人，1984年7月加入中国共产党，中央党校研究生学历，农学学士学位。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，据不完全统计，十八大后“落马”的省部级官员总数已经超过30人。（完） (发稿 林高丽; 审校 黄凯)