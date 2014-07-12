中国反腐：安徽省政协副主席韩先聪涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

标题新闻：韩国央行标售一年期货币稳定债券(MSB)平均得标收益率为1.49%，与上次持平
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路透北京7月13日 - 中国中央纪委监察部网站周六公告，安徽省政协副主席韩先聪涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
中纪委网站未提供更多细节。
据安徽省政协网站资料显示，韩先聪于1955年11月出生，安徽肥西人，1984年7月加入中国共产党，中央党校研究生学历，农学学士学位。
韩先聪现任十一届安徽省政协副主席，省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记。此前曾任安徽省滁州市委书记、安庆市委书记等职。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，据不完全统计，十八大后“落马”的省部级官员总数已经超过30人。（完） (发稿 林高丽; 审校 黄凯)
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路透台北4月24日 - 台湾10年期增额公债106/4R发行前交易殖利率周一早盘走扬。交易员表示，盘初106/4R殖利率随美债亚洲盘走高，惟交投较显淡静，谨慎观望美债进一步动向，料暂在现有区间盘整。
路透东京4月24日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，4月10日止的10日内，日本生胶库存减少4.1 %，至4,244吨。 以下为分类库存数据(单位：吨)： 种类 4月10日 3月31日 3月20日 3月10日 2月28日 2月20日 生胶 4,244 4,424 4,501 4,202 4,601 4,709 天然乳胶 91 85 81 84 84 79 合成胶(固体) 998 968 1,073 976 1,029 996 合成乳胶(D.R.C.) 23 25 25 25