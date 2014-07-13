《美债一周展望》公债价格上涨，因担忧欧洲银行业和中东情势

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美联储会议记录显示的政策立场温和支撑美债需求

* 指标公债收益率本周可能是3月来最大单周跌幅

* 两年期美国收益率从10个月高位进一步下跌

* 叶伦下周在国会作证将是市场焦点

路透纽约7月11日 - 美国公债价格周五上涨，指标公债收益率接近五周最低，因中东冲突加剧和担忧葡萄牙最大上市银行出现的问题，带动避险需求。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本周三公布的6月会议记录也振提对公债的胃纳。会议记录显示，美联储不太可能在2015年下半年之前升息。

指标公债收益率本周跌幅可能是四个月来最大，因忧心忡忡的投资者纷纷买入低风险公债，减持股票和其他风险资产。

“萄牙银行业问题和中东地缘政治忧虑，使投资者在周末前不愿意作空公债，”R.W. Pressprich & Co公债和机构债交易部主管Larry Milstein说。

必利胜银行(BES) 发表声明称，该行有充足资本来应对任何损失，市场对必利胜银行问题可能引发又一场欧洲银行业危机的担忧随之缓解。投资者密切关注必利胜银行的情况，是因为它和Espirito Santo家族旗下多家公司有着千丝万缕的联系。

同时，以色列对加沙地带的空袭进入第四日，令人担忧紧张局势将可能蔓延至区内其他地方。

分析师说，这些海外事件发展带动公债需求，盖过良好的美国经济数据对公债的影响。

尽管上周美国公布6月非农就业数据强劲，但10年期公债收益率本周下跌约14个基点，两年期美国收益率从周二触及的10个月高位回落。

虽然对本周总计610亿美元固定利率公债标售的需求相对疲弱，但分析师称，公债需求应该仍然强劲，因为美国公债收益率高于可比欧债和日债，不过，他们认为美债收益率不会进一步大幅走低。

“美债目前在区间内交投，在可预见的将来也将继续如此，”Wells Fargo Fund Management首席固定收益策略师Jim Kochan说。

展望未来，美联储主席叶伦将在下周二和周三在国会就美国经济状况发表证词陈述，交易商希望从中找到美联储何时升息的进一步线索。

美联储官员在周五发表的讲话，对美联储升息时机的看法并不一致。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在接受彭博电视访问时称通胀超过2%并非一场“灾难”，而费城联储总裁普洛瑟也在接受彭博电视访问时说，美联储可能较多数交易商所认为的更接近升息。

在公开市场，10年期公债 价格升4/32，收益率报2.518%，较周四下跌约2个基点。

两年期公债 收益率报0.452%，日内下跌近1个基点。(完)

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