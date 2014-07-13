《美股一周展望》科技和银行股财报是重头戏，叶伦国会听证亦需关注

路透纽约7月11日 - 美国部分大型科技公司公布业绩将是下周股市的重头戏，投资者将有机会重新评估该行业形势。

下周将公布财报的大型科技公司包括周二的英特尔 和雅虎 、周三的eBay 和周四 谷歌。

据汤森路透调查，标普500指数10大类股中，科技股第二季的获利增长预期最高，为12.3%，是2012年第一季以来最佳季度表现，远优于上年同期的下降3.2%。

高盛分析师在一份报告中称，信息科技产业“是低估最严重的行业”，因此投资者有更多理由看多科技股。

据高盛报告，过去10年，科技股隐含每股盈余增幅比标普500指数平均水准高5.4个基点，但目前比指标水准只高1.0个百分点。

道琼工业指数 和标普500指数 最近触及纪录高位，但Nasdaq指数 仍较2000年3月创下的盘中纪录高位低逾7,000点，表明该类股可能仍有上升空间。

科技股财报“无疑是很重要的，因为随着经济数据改善，市场开始获得动能”，美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

“我们希望看到非常好的数据，如果科技股业绩强劲，会有所助益。”

据汤森路透数据，科技类股中13个行业分类有九类料公布获利超过上年同期，其中半导体和半导体设备增幅最高。

Nasdaq指数今年上涨5.7%，半导体类指数 劲扬20.3%。

**大型银行业绩亦受关注**

汤森路透数据显示，标普500指数10类股中，金融股获利预估最差，比上年同期下降3.5%。金融股21个行业分类中有九类料公布获利下降。

下周摩根大通 、高盛 周二将公布业绩，美银 和摩根士丹利 分别于周三和周四公布财报。

分析师预计银行业业绩疲弱，因抵押贷款再融资和交易营收放缓抵消了投资银行和资金管理等其他领域的增长。法律、监管与合规成本也影响其业绩。

富国银行周五公布抵押贷款业务的营收同比急挫39%，凸显出这其中一些问题。