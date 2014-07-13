欧元区利率：德国央行总裁称目前利率对德国来说太低，应尽早收紧政策

* 德国央行总裁呼吁欧洲央行尽早收紧政策
* 德拉吉上周表示，欧洲央行就非常规政策做出一致承诺
路透法兰克福7月12日 - 德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行应尽早收紧政策，目前利率对德国来说太低。他的讲话表明，欧洲央行自6月重大政策转变以来出现的团结局面受到挑战。
魏德曼周六在德国央行公众开放日发表讲话时指出，低利率让德国许多储户愤怒，但表示其目的是要促进投资和消费。
欧洲央行上月降息至纪录低位，同时还出台了向欧元区经济注入活力的一揽子举措。欧元区通胀率目前远低于央行目标水准，小企业信贷短缺。
欧洲央行总裁德拉吉上周在政策会议后的记者会上表示，“管委会一致承诺若有必要进一步因应长期通胀过低的风险，将在职权范围内使用非常规工具。”魏德曼亦是欧洲央行管委之一。
作为欧洲最大的经济体，德国经济表现一直领先区内其他国家。魏德曼表示，如果德国央行是自主央行，收紧政策比放松政策对德国更有利。
“从德国的角度讲，目前的货币政策明显太宽松，”魏德曼表示。“如果让我们自己实施货币政策，情况会有所不同。”
“但我们是一个货币联盟，”他说。“那意味着我们在做货币决定时，必须适应整个欧元区的需要。”
魏德曼再次警告维持宽松政策时间过长可能带来风险，称‘低利率、宽松货币政策的维持时间不应超过绝对必要的时间。“
魏德曼指出各国政府有责任采取行动，呼吁政府支持经济，整顿预算。
“政府掌握着克服危机的关键，”他说。“危机尚未被克服。”(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)