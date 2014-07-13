更新版 1-欧元区金融：葡萄牙总理力图安抚投资者，必利胜银行称可消化损失

(新增更多细节)

* 投资者仍不清楚可能出现多大损失

* 市场对必利胜银行与Espirito Santo系企业的关联而担忧

* 必利胜银行表示有足够准备金可消化损失

* 首相呼吁投资者保持冷静

路透里斯本7月11日 - 葡萄牙政府和央行周五安抚投资者，称该国金融体系情况理想，希望以此减轻有关Espirito Santo商业帝国危机可能波及更大范围的担忧。

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)向记者表示，“必利胜银行和Espirito Santo家族的业务是分开的...葡萄牙和外国投资人了解之间的差异，并且冷静对待该行和我们的金融和银行体系至关重要。”

近期报出消息，葡萄牙最大上市银行必利胜银行(Banco Espirito Santo) 背后的家族控股企业存在金融违规行为，令人担心该银行以及Espirito Santo家族控股的其它企业可能遭受严重损失。这一疑虑在周四引起全球市场骚动，推高债券收益率，让人清楚地回想起葡萄牙等南欧国家刚刚摆脱的严重债务危机。

必利胜银行周四晚间发布声明，称该行在Espirito Santo系企业方面面临11.5亿欧元风险敞口，即便发生损失，也不会令银行处于危险境地。该行表示，截至3月31日，除了监管要求的最低资本之外，银行还有额外的21亿欧元资金，不过其中计入了6月通过供股进一步筹集的10亿美元资本。

这项声明在周五部分稳定了葡萄牙以及其他市场的不安情绪。欧洲市场小幅走高，意大利债券标售收益率创纪录低点。

葡萄牙股市PSI指数 收高0.6%。必利胜银行股价复牌后一度上扬11%，但随后走势呈现拉锯，终场收跌5.5%，尽管对该股存在卖空禁令。

葡萄牙市场监管机构CMVM周五表示，已将必利胜银行股票的“卖空”禁令再延长两天。

**评级调降**

美国穆迪投资服务公司(Moody's)表示，已将必利胜银行的长期债务评级从Ba3调降至B3，长期存款评级从Ba3调降至B2，并置于降级观察名单内。

穆迪表示，此次调降“反映了穆迪对必利胜银行信用情况的担忧，同时由于该行在防止必利胜金融集团(ESFG)以及其它实体出现的问题扩散方面，缺乏透明度，进一步加深了忧虑”。

投资者担心的根源在于，必利胜银行与Espirito Santo系企业究竟有怎样的关联，仍不得而知。

审计人员发现必利胜国际(ESI)一项“严重的财务问题”。必利胜金融集团后来称，ESI高估了其资产，且未能发现亏损与债务，但出现这样金融混乱状况的原因尚不清楚。投资者对于可能产生的损失规模也并不清楚。

虽然必利胜银行详细列出了在其它Espirito Santo系企业的曝险，但该行表示，在其最大股东ESFG以及ESI旗下其它家族控股公司的重组工作进行之前，无法估算潜在损失情况。

根据一位知情人士称，这项重组计划尚未制定完成，但可能在下周初宣布。其中有可能包括将部分ESI和Rio Forte发行的债券转换成股份，同时推迟偿还其他债务。包括葡萄牙和巴西Tivoli连锁酒店在内的部分非金融资产可能会出售。

必利胜银行在上月通过供股筹资约10亿欧元。Espirito Santo家族由此丧失对该银行的控股权，创始人Ricardo Espirito Santo Salgado也离开了执行长位置。

该家族通过EFSG仍掌控必利胜银行25%股权，仍是该行最大的股东。

必利胜银行将于7月25日公布半年财报，届时可提供其财务状况的更多细节。六天后将召开股东大会选举新的财务长和董事会，因Espirito Santo家族多位成员表示，将推出该银行的董事会。(完)