美国新股：阿里巴巴高管和投资者可能在公司上市后再任命两名董事

路透旧金山7月11日 - 根据周五向美国监管机构提交的文件，阿里巴巴集团IPO-BABA.N上市后，包括公司创始人之一马云在内的27位高管和投资者将可任命另外两位公司董事。

这样，董事会人数将由九人增至11人，上述高管和投资者组成的团体也可在公司今年稍晚于纽约证交所首次公开发行(IPO)后加强对董事会的控制。

在向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新招股说明书中，阿里巴巴将公司估值从之前的逾1,160亿美元提高至1,300亿美元。

调整后的估值仍未达到某些分析师的预估。上述估值的计算是为了确定对员工的报酬，并不一定代表IPO价格。

该公司还详细解释了2011年剥离支付宝业务这一备受争议决策背后的原因。支付宝创立于2004年。

马云和其他26位阿里巴巴联合创始人以及公司及其关联企业高管都属于颇有权力的“阿里巴巴合伙人”团体。阿里巴巴表示，合伙人与投资者之间可能产生利益冲突。

“这种治理结构和契约安排使你影响公司事务的能力受到限制，包括在董事会一级决定的事情，”阿里巴巴写道。

以马云为首的上述团体已经计划在IPO之前任命阿里巴巴集团九名董事中的四名。根据新招股说明书的披露，如果董事会扩大，该团体可任命11名董事中的六名。

阿里巴巴的最新招股说明书称，该集团之所以要剥离支付宝业务，是为了将其转变成一个国内实体，从而避免由于当时新颁布的中国监管条例而导致获得经营许可证的时间被推迟。

在2011年，阿里巴巴集团剥离了支付宝业务，将其出售给包括马云在内的一个投资者团体，而马云通过浙江阿里巴巴电子商务公司持有46%的支付宝股份。

阿里巴巴集团在文件中指出：“此举令支付宝在2011年5月获得了支付业务执照，并未有所推迟。而且，此举也并未对我们的中国零售业务或对支付宝本身造成任何不利影响。”(完)