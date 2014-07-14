欧洲经济指标预测--7月14日-7月21日****

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月14日当周 7月14日(一) 0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -1.2% +0.8% (较上年同期) +0.5% +1.4% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 6月 +1.0% +0.5% 7月15日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 0830 英国CPI(较前月) 6月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +2.5% +2.4% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +2.5% +2.5% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) +0.1% -0.9% (较上年同期) -4.5% -5.0% PPI产出物价指数(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 核心PPI产出物价指数(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +1.0% +1.0% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 7月 28.0 29.8 ZEW现况指数 67.0 67.7 7月16日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差18.51 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差35.05 0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 减少2.70 减少2.74 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至5月三个月 6.5% 6.6% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.5% +0.7% (不包括奖金)(较上年) +0.8% +0.9% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 顺差165 顺差157 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 5.0 4.8 7月17日(四) 0900 欧元区通胀率(较前月) 6月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源通胀率(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 7月18日(五) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 5月 盈余162 盈余187 (经季节调整)(亿欧元) 盈余230 盈余215 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出1,070 7月21日当周 7月21日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 6月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.8% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 -- +3.8% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +6.2% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 5月 -- -0.2% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.2% (完)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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