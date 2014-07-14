金砖国家：7月11日股汇市收盘纵览

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透7月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月11日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收跌0.3%1062.37-报1,058.67点。
中国股市：沪综指小幅反弹收升，军工、地产股涨幅居前
香港股市：收平但创两月最大周线跌幅，受银行和房地产板块拖累
中国汇市：人民币即期微幅收贬，市场在当前价位仍缺乏方向
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拉美股市：巴西股市延续近日涨势，电信企业Grupo Oi SA劲扬近10%，此前葡萄牙最大上市银行必利胜银行(Banco Espirito Santo)安抚了投资者对其财务状况的忧虑。巴西股指 涨0.3%。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元 周五收报2.2195/15雷亚尔，周四报2.2214/24。
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南非股市：录得温和涨幅，停止此前四日连跌走势，市场将关注点转向下周货币政策委员会，以寻求国内利率环境的线索。指标Top-40绩优股指数 收高0.29%，报46,071点；综合指数 涨0.33%，报51,161点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因罢工结束的希望破灭
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印度股市：BSE指数下跌1.4%，录得2011年12月以来最大周线跌幅，因蓝筹股受一系列因素打击，包括获利了结以及对于预算案缺乏细节的失望情绪。NSE指数 收跌1.43%至7,459.60点。BSE指数 跌1.37%至25,024.35点。
印度汇市：印度卢比因一家大公司抛售美元而上扬，但全周仍录得三周来首次下跌，因市场对于联邦预算案缺乏细节感到失望。卢比兑美元 收报59.93/94，周四收报60.19/20。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.11%，报749.99点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.75%，至34.2055卢布；卢布兑欧元 跌0.74%，至46.5500卢布。(完) (整理 石冠兰 审校 郑茵)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。