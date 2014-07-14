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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 08:36 BJT

金砖国家：7月11日股汇市收盘纵览

路透7月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月11日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五收跌0.3%1062.37-报1,058.67点。

中国股市：沪综指小幅反弹收升，军工、地产股涨幅居前

香港股市：收平但创两月最大周线跌幅，受银行和房地产板块拖累

中国汇市：人民币即期微幅收贬，市场在当前价位仍缺乏方向

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拉美股市：巴西股市延续近日涨势，电信企业Grupo Oi SA劲扬近10%，此前葡萄牙最大上市银行必利胜银行(Banco Espirito Santo)安抚了投资者对其财务状况的忧虑。巴西股指 涨0.3%。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元 周五收报2.2195/15雷亚尔，周四报2.2214/24。

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南非股市：录得温和涨幅，停止此前四日连跌走势，市场将关注点转向下周货币政策委员会，以寻求国内利率环境的线索。指标Top-40绩优股指数 收高0.29%，报46,071点；综合指数 涨0.33%，报51,161点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因罢工结束的希望破灭

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印度股市：BSE指数下跌1.4%，录得2011年12月以来最大周线跌幅，因蓝筹股受一系列因素打击，包括获利了结以及对于预算案缺乏细节的失望情绪。NSE指数 收跌1.43%至7,459.60点。BSE指数 跌1.37%至25,024.35点。

印度汇市：印度卢比因一家大公司抛售美元而上扬，但全周仍录得三周来首次下跌，因市场对于联邦预算案缺乏细节感到失望。卢比兑美元 收报59.93/94，周四收报60.19/20。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.11%，报749.99点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.75%，至34.2055卢布；卢布兑欧元 跌0.74%，至46.5500卢布。(完) (整理 石冠兰 审校 郑茵)
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