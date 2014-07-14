《全球汇市》美元在沉闷市况中持稳，静候本周多项重大事件

他们还预计，叶伦会强调一项大原则，即金融稳定应主要由监管机构来负责，央行应着重于维护宏观经济的稳定。

澳元持续走贬，之前澳洲央行总裁重申澳元汇率过高。

据澳洲人报周末版(Weekend Australian）上周末刊发的一篇专访，澳洲央行总裁史蒂文斯重申，部份投资人可能低估了汇率在某个时点“大幅下挫”的风险。

澳元最新报0.9384美元 ，盘中曾低见0.9370，周五尾盘报0.9390美元。史蒂文斯本月初发表类似谈话时，澳元曾低见0.9327美元。

亚洲今日无重大数据出炉。欧洲央行总裁德拉吉今日稍晚出席欧洲议会经济与货币事务委员会的季度听证会时将发表引言。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3602 1.3608 -0.04 -1.04 1.3745

美元/日圆 101.39 101.36 +0.03 -3.71 105.30

欧元/日圆 137.91 137.93 -0.01 -4.71 144.73

美元/瑞郎 0.8923 0.8925 -0.02 -0.06 0.8928

英镑/美元 1.7120 1.7122 -0.01 +3.41 1.6556

美元/加元 1.0726 1.0731 -0.05 +1.00 1.0620

澳元/美元 0.9382 0.9390 -0.09 +5.26 0.8913

新西兰元/美元 0.8810 0.8810 +0.00 +7.36 0.8206

澳元/日圆 95.120 95.180 -0.06 +1.35 93.850

新西兰元/日圆 89.320 89.300 +0.02 +3.37 86.410

英镑/日圆 173.58 173.55 +0.02 -0.43 174.33

澳元/新西兰元 1.0642 1.0649 -0.07 -1.90 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价