《全球汇市》美元在沉闷市况中持稳，静候本周多项重大事件

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
他们还预计，叶伦会强调一项大原则，即金融稳定应主要由监管机构来负责，央行应着重于维护宏观经济的稳定。
澳元持续走贬，之前澳洲央行总裁重申澳元汇率过高。
据澳洲人报周末版(Weekend Australian）上周末刊发的一篇专访，澳洲央行总裁史蒂文斯重申，部份投资人可能低估了汇率在某个时点“大幅下挫”的风险。
澳元最新报0.9384美元 ，盘中曾低见0.9370，周五尾盘报0.9390美元。史蒂文斯本月初发表类似谈话时，澳元曾低见0.9327美元。
亚洲今日无重大数据出炉。欧洲央行总裁德拉吉今日稍晚出席欧洲议会经济与货币事务委员会的季度听证会时将发表引言。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3602 1.3608 -0.04 -1.04 1.3745
美元/日圆 101.39 101.36 +0.03 -3.71 105.30
欧元/日圆 137.91 137.93 -0.01 -4.71 144.73
美元/瑞郎 0.8923 0.8925 -0.02 -0.06 0.8928
英镑/美元 1.7120 1.7122 -0.01 +3.41 1.6556
美元/加元 1.0726 1.0731 -0.05 +1.00 1.0620
澳元/美元 0.9382 0.9390 -0.09 +5.26 0.8913
新西兰元/美元 0.8810 0.8810 +0.00 +7.36 0.8206
澳元/日圆 95.120 95.180 -0.06 +1.35 93.850
新西兰元/日圆 89.320 89.300 +0.02 +3.37 86.410
英镑/日圆 173.58 173.55 +0.02 -0.43 174.33
澳元/新西兰元 1.0642 1.0649 -0.07 -1.90 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/许娜/龚芳; 审校 石冠兰/郑茵)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。