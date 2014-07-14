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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 08:17 BJT

表格：新加坡第二季GDP经季调环比年率为下滑0.8%，远逊于路透调查预估

路透新加坡7月14日 - 新加坡公布数据显示：

* 新加坡第二季国内生产总值(GDP)较上年同期成长2.1%，路透调查为成长3.1%

* 新加坡第二季经季节调整后GDP环比成长年率为下滑0.8%，路透调查预估为增长2.5%

以下为数据详情：

实际GDP变动(%)

2014 2014 2013 2013 2013

第二季 第一季 第四季 第三季 第二季

环比年率 -0.8 1.6 6.9 0.7 10.2

(经季节调整)

较上年同期 2.1 4.7 4.9 5.0 4.0

环比年率 较上年同期

(经季节调整)

制造业 -19.4 0.2

建筑业 2.6 5.0

服务业 5.2 2.8

注：由于数据修正，以往季度数据可能与之前公布值有所不同。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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